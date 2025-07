Theater Trier: Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach verlängert bis 2031

TRIER. Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach hat seinen Vertrag mit der Stadt Trier bei Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Kulturdezernent Markus Nöhl vorzeitig bis 2031 verlängert. Hochstenbach ist seit der Spielzeit 2018/19 Generalmusikdirektor am Theater Trier und steht seitdem für jene Vielfalt, die auch das Theater als Ganzes ausmacht.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe zeigt sich glücklich über die vorzeitige Verlängerung: „Ich bin froh und dankbar, dass Jochem Hochstenbach sein erfolgreiches Wirken im Theater fortsetzen kann. Wie man zuletzt auch wieder beim Picknickkonzert gesehen hat, führt er das Orchester mit dem richtigen Blick für eine hohe musikalische Qualität und einer guten Programmauswahl für ein breites Publikum.“

Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach sagte: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen in meine Arbeit. Es ist mir eine große Freude und Ehre, gemeinsam mit dem wunderbaren Orchester und dem Theater der Stadt Trier – einer Stadt, in der ich so gerne lebe – weiterhin Musik für ein offenes und begeisterungsfähiges Publikum gestalten zu dürfen. Mit Begeisterung werde ich weiterhin daran arbeiten, die musikalische Qualität kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Ob mit Musiktheater oder Sinfoniekonzerten – Hochstenbach spannt zusammen mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier und seinem handverlesenen Sängerensemble den Bogen von Monteverdi über Mozart bis hin zu großen Bruckner-Symphonien und zeitgenössischen Komponisten: Allen Epochen und Genres widmet Hochstenbach sich mit Verve und Leidenschaft und hat dabei auch immer die Qualität und Weiterentwicklung der Musiksparte und des Orchesters im Blick. Er bereichert den Spielplan ebenso mit populären Formaten wie Musicals oder den Crossover-Konzerten „Mixed Zone“. Das Publikum folgt ihm mit Begeisterung – bis hin zum Picknickkonzert, für das jährlich Tausende vor der Porta Nigra zusammenkommen.

„Wir freuen uns, dass Jochem Hochstenbach das Engagement bei der Stadt Trier nochmals verlängert hat. Dies gibt Kontinuität für das ganze Theater und setzt die erfolgreiche Arbeit mit unserem Philharmonischen Orchester fort. Ich bin mir sicher, dass wir im Zusammenspiel mit Intendant Lajos Wenzel viele wunderbare Konzert- und Opernproduktionen in den nächsten Jahren erleben dürfen“, so Triers Kulturdezernent Markus Nöhl. (Quelle: Theater Trier)