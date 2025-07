RLP: Axt-Mann randaliert auf Straße – Mehrere Fensterscheiben durchschlagen

Am Abend gehen bei der Polizei mehrere Notrufe ein: Ein Mann randaliere auf der Straße - mit einer Axt.

MENDIG. Mit einer Axt in der Hand hat ein Mann in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) auf der Straße randaliert. Der 38-Jährige hat am Freitagabend mit der Axt mehrere Fensterscheiben beschädigt und sie teils sogar durchgeschlagen, wie die Polizei mitteilte.

Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Notrufe gingen ein, woraufhin zahlreiche Polizisten ausrückten und den Mann festnahmen. Auf ihn kommen demnach jetzt mehrere Strafverfahren zu. Die Polizisten fanden den Mann in einem Hinterhof sitzend, so ein Polizeisprecher. Die Axt hatte er demnach bereits beiseitegelegt. Der 38-Jährige leistete dem Sprecher zufolge keinen Widerstand. Er sei psychisch auffällig gewesen. Ein konkretes Motiv habe er ersten Erkenntnissen nach nicht gehabt. (Quelle: dpa)