Trier: Matthias Ludwig ist neuer Hausleiter des Mergener Hofs – mehr Angebote für ältere Teenager

TRIER. Seit April leitet Matthias Ludwig (40) das Jugendzentrum MJC Mergener Hof im Herzen der Trierer Innenstadt. Er folgt auf Tina Klein. Zuvor war er stellvertretender Leiter der Sozialen Lerndienste im Bistum Trier.

Bereits im Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule Koblenz legte Ludwig den Schwerpunkt auf Jugendarbeit, denn: „Die Arbeit mit Jugendlichen ist gewinnbringend. Wenn man da an den richtigen Stellschrauben dreht, kann das für den weiteren Lebensweg viel bewegen.”

In einer Kleinstadt im Hochwald aufgewachsen, weiß der Wahl-Biewerer ländliche Regionen ebenso zu schätzen wie die Moselmetropole Trier: „Trier ist eine coole Stadt, in der man viel machen kann. Ich lebe wirklich sehr gerne hier.” In Trier startete auch Ludwigs Karriere, und zwar in der Beratung beim Jugendmigrationsdienst des Orts-Caritasverbandes. Dort organisierte er zum Beispiel Sommerferienkurse mit dem Fokus Sprachenlernen in Kooperation mit der Volkshochschule. „Damals habe ich gemerkt: Das ist ein Feld, das mich wirklich interessiert.” Zwischenzeitlich unternahm Ludwig dennoch einen Exkurs in die Arbeit mit Erwachsenen. In der Caritas-Tagesstätte St. Maximin arbeitete er mit psychisch Erkrankten im Alter von circa 20 bis 75 Jahren. „Dort werden psychisch kranke Menschen nicht vom alltäglichen Leben ausgeschlossen, sondern erleben echte Gemeinschaft” – eine Erfahrung, die Eindruck bei ihm hinterlassen habe.

Angebote für ältere Teenager im Mergener Hof ausweiten

Die „Miez”, also den Mergener Hof, lernte Ludwig als Erwachsener kennen, zunächst als Besucher von Veranstaltungen und Konzerten. Wie breit das Jugendarbeit- und Beratungsangebot dort ist, sei ihm lange gar nicht bewusst gewesen. „Der Mergener Hof ist sehr gut aufgestellt: im sportlichen Bereich, mit flexiblen Hilfen zur Erziehung und Jugendberatung, mit Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung und natürlich mit der Miez-Box [Mittagsessen und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien, Anm. d. Red.].“ Als er die Job-Annonce für die Hausleitung las, war ihm klar, „dass das eine echt tolle Chance sein kann, und dachte: Genau dort möchte ich mein Wissen und meine Erfahrung einbringen.” Gute Leitung bedeute für ihn Empathie in der Kommunikation mit seinem 18-köpfigen Team, gepaart mit einer gewissen Durchsetzungsfähigkeit. „Ich bin immer offen für Partizipationsprozesse und höre gern die Meinung anderer”, betont der Vater einer fünfjährigen Tochter. Letztlich müsse die Entscheidung aber die Leitung treffen, die die Verantwortung trägt. „Eine gewisse Charakterstärke gehört zu einem solchen Job einfach dazu.”

Für die Zukunft wünscht sich Ludwig, der seine Freizeit gern in der Boulderhalle oder beim Jogging verbringt, dass der Mergener Hof noch mehr zur Anlaufstelle für Jugendliche wird, die auf der Schwelle zum Erwachsenenalter stehen. „Da bin ich schon im Austausch mit anderen Jugendhäusern der Region, denn das ist eine Zielgruppe, die man schwer greifen kann jenseits von projektbezogener Arbeit.“ Es sei wichtig, gerade für ältere Teenies einen sicheren Raum anzubieten, wo sie nach der Schule Zeit verbringen können. „Es gibt zwar schon das Jugendcafé für Jugendliche ab 12 Jahren, speziell für die Älteren würde ich aber gern neue offene Angebote schaffen, um sie besser zu erreichen und Gemeinschaft zu fördern.“ Im Aspekt der Gemeinschaft sieht Ludwig übrigens eine große Stärke des Mergener Hofs: Trotz aller berechtigter Kritik an amtskirchlichen Strukturen liege ihm die christliche Ausrichtung des Jugendzentrums sehr am Herzen, ergänzt er. „Unser christliches Werteverständnis, der Aspekt des Miteinanders, sollte sich deshalb auch immer in unserem Angebot ausdrücken.“

MJC Mergener Hof e.V. – Jugendarbeit im Zentrum der Stadt Trier

Inmitten der Stadt Trier befindet sich unweit der Porta Nigra das Jugendzentrum Mergener Hof. Seit seiner Gründung im Jahre 1617 schafft die gegenwärtig genannte „Marianische Jugend Congregation“ Bildungsangebote für junge Menschen, geprägt von einem christlichen Werteverständnis. Nach vielen Veränderungen im Laufe der Zeit, ist es heute ein modernes Jugendzentrum, das Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein breites Bildungs- und Freizeitangebot bietet. Schwerpunkte des alltäglichen Angebots sind der betreute Mittagstisch, die Jugendberatung, der Offene Treff, der breit aufgestellte Sportbereich und ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm zur Freizeitgestaltung. In den Ferienzeiten bietet der Mergener Hof eine große Palette an pädagogisch hochwertigen Angeboten des außerschulischen Lernens und Erlebens. Zudem ist der Mergener Hof auch Veranstaltungsort für Konzerte, Partys oder Comedy- und Poetry-Slams und öffnet seine Tore hier auch für Interessierte über das Jugendalter hinaus.

Weitere aktuelle Informationen gibt es unter www.mjctrier.de sowie den Facebook- und Instagram-Kanälen des Hauses. (Quelle: Bischöfliches Generalvikariat Trier)