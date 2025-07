Luxemburg: Trunkenheitsfahrten und Diebstahlversuche aus PKWs – Autofenster eingeschlagen

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Donnerstagabend sowie die zurückliegende Nacht mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen sowie Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

So wurde der Police Grand-Ducale zum Beispiel am 10.7.2025 gegen 23.00 Uhr ein Fahrzeug mit mit einem eingeschlagenen Fenster auf der N10 in Schengen gemeldet. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug antreffen und den Besitzer ermitteln. Ersten Information nach verschaffte sich ein Täter Zugang zum Inneren und entwendete mehrere Gegenstände.

Kurz vor 4.00 Uhr am 11.7.2025 wurde in An den Wisen in Schuttrange ein Mann gemeldet, der an einem Fahrzeug klinken würde. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort, konnte den Mann allerdings nicht mehr antreffen. Eine Fahndung verlief negativ.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Nachmittag des 10.7.2025 ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen an der Kreuzung der Avenue John F. Kennedy mit der Rue Erasme. Zwei Personen wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Alkoholtest des Fahrers, der aufgefahren war, verlief positiv. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In der Nacht zum 11.7.2025 wurde eine Polizeistreife in Schengen an der Kreuzung Rue Robert Goebbels mit der N10 auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin gestoppt. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)