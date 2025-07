Maschinenbau-Schock: Vulkan Technic aus Wiesbaum meldet Insolvenz an

WIESBAUM/BITBURG. Eine weitere Erschütterung in der deutschen Maschinenbau-Branche: Der renommierte Spezialist Vulkan Technic GmbH hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Wittlich ordnete am 27. Juni 2025 die vorläufige Verwaltung des Unternehmensvermögens an. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Manfred Kürsch eingesetzt.

🏭 Trotz Top-Kunden und Auszeichnungen: Insolvenz während Wachstumsphase

Vulkan Technic, bekannt für innovative Sondermaschinen und robotergestützte Systeme, geriet nach Angaben des Insolvenzverwalters durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die anhaltende Krise in der Automobilindustrie massiv unter Druck.

Der Betrieb an den beiden Standorten in Wiesbaum und Bitburg läuft vorerst uneingeschränkt weiter, die Löhne der rund 100 Mitarbeiter sind für mindestens zwei Monate gesichert. Nun sollen Optionen für eine Sanierung geprüft werden — auch ein Verkauf steht im Raum. Erste Interessenten für eine Übernahme gibt es bereits.

Ironischerweise fiel die Insolvenz mitten in eine geplante Expansionsphase: Aktuell baut Vulkan Technic eine neue Montagehalle, gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Diese Halle sollte die Produktionsfläche verdoppeln und neue Arbeitsplätze schaffen.

Hochkarätige Kunden: BMW, Miele & Co.

Seit seiner Gründung 1995 hat sich Vulkan Technic zu einem führenden Anbieter im Sondermaschinenbau entwickelt. Das Unternehmen hat bereits über 3000 Anlagen, darunter 1000 robotergestützte Systeme, an namhafte Kunden geliefert — unter anderem an BMW, 3M, Tesa, Magna, Faurecia und Miele.

Neben großen Aufträgen konnte das Unternehmen in der Vergangenheit auch zahlreiche Preise gewinnen. 2009 erhielt der bio-medizintechnische Geschäftsbereich ABBIS zusammen mit Partnern und dem Universitätsklinikum Eppendorf den mit 1,5 Millionen Euro dotierten Innovationspreis des Bundesforschungsministeriums.

2018 wurde außerdem ein Auszubildender von Vulkan Technic als bundesweit bester Technischer Produktdesigner ausgezeichnet.

Maschinenbau in der Krise

Die Insolvenz von Vulkan Technic ist kein Einzelfall. Die deutsche Maschinenbau-Branche steckt tief in der Krise. Laut der Beratungsgesellschaft Falkensteg stieg die Zahl der Großinsolvenzen zwischen 2023 und 2024 um etwa 30 Prozent. Besonders betroffen: Maschinenbauer, Automobilzulieferer sowie Metallwarenhersteller.

Dieses Jahr mussten bereits mehrere Maschinenbau-Unternehmen wie TF Wickeltechnik GmbH, DTS und SK Hydroautomation Insolvenz anmelden.

Die Insolvenz von Vulkan Technic zeigt einmal mehr, wie stark auch etablierte Hightech-Unternehmen unter globalen Lieferkettenproblemen und Markteinbrüchen leiden. Ob eine Sanierung oder ein Verkauf gelingt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Für die Region bleibt zu hoffen, dass die Arbeitsplätze erhalten werden.