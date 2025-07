Bitburg: Förderverein spendet Krankenpflegepuppe an das Krankenhaus

BITBURG – Die Freude ist groß bei den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins wie auch bei den anwesenden Mitarbeitenden des Marienhaus Klinikums Eifel Bitburg, als die Pflegepuppe übergeben wird.

Für die praktische Ausbildung bietet diese Puppe viele Möglichkeiten: Die Auszubildenden trainieren damit beispielsweise die Körperpflege am Patienten, das Legen eines Blasenkatheters, verschiedene Verbandswechsel, die Versorgung eines künstlichen Darmausgangs, das Verabreichen von Injektionen und das Legen einer Magensonde.

„Es hilft den Auszubildenden, die Grundlagen zuerst an der Puppe zu üben und damit sicherer zu werden, wenn sie anschließend die Patientinnen und Patienten versorgen“, sagt Pflegedirektorin Bianca Nonweiler und bedankt sich sehr beim Förderverein. „Ein weiterer Vorteil ist es, dass man die Übungen an der Pflegepuppe auch in der Gruppe vornehmen kann und die Auszubildenden so erfolgreich gemeinsam lernen“, erklärt die zentrale Praxisanleiterin Sandra Neutscher.

„Ich bin sehr dankbar, dass Sie die Bitte an uns herangetragen haben, dass sie eine Pflegepuppe für die Auszubildenden benötigen. Sie ermöglicht eine professionelle Anleitung im geschützten Rahmen und wird den jungen Leuten Selbstvertrauen und einen sichereren Umgang auch in Prüfungssituationen schenken“ so der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Hermann Schlösser. „Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei.“