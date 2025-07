Pkw-Aufbruch-Serie in Klausen: 18 Fahrzeuge betroffen

KLAUSEN – Wie die Kriminalinspektion Wittlich mitteilt, kam es in der Nacht zum Montag, 07.07.25, in Klausen zu einer auffälligen Serie von Pkw-Aufbrüchen. Unbekannte Täter suchten insgesamt 18 Fahrzeuge auf.

Ziel der Täter war ausnahmslos Bargeld. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Modus Operandi: Unverschlossene Fahrzeuge und eingeschlagene Scheiben

Die Täter gingen in Klausen offenbar systematisch vor. Sie öffneten entweder Pkw, die nicht verschlossen waren, oder schlugen gezielt Seitenscheiben ein, um ins Wageninnere zu gelangen. Der Fokus der Täter lag dabei ausschließlich auf Bargeld. Geldbörsen, nachdem das Bargeld entnommen wurde, ließen die Täter im Nahbereich der Fahrzeuge zurück. Der entstandene Gesamtschaden durch entwendetes Bargeld beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Ermittlungen mit Videomaterial: Suche nach zwei Tätern

Die Polizei verfügt über erste Ermittlungsansätze. Es liegen Videoaufnahmen vor, die zumindest zwei Täter zeigen. Die Kriminalpolizei Wittlich führt die weiteren Ermittlungen, um die Identität und den Aufenthaltsort der Verantwortlichen zu klären. In diesem Zusammenhang ist die Mithilfe der Öffentlichkeit von großer Bedeutung.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Wittlich

Die Kriminalpolizei richtet sich daher mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Klausen festgestellt?

Gibt es weitere Videoaufnahmen von verdächtigen Wahrnehmungen, die den Ermittlern helfen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06571/9500-0 oder per E-Mail an [email protected] an die Kriminalpolizei in Wittlich zu wenden.

Polizeiliche Präventionshinweise an Fahrzeughalter

Gleichzeitig nutzt die Polizei den Vorfall, um wichtige Präventionshinweise an alle Fahrzeughalter zu geben, um sich vor ähnlichen Diebstählen zu schützen: