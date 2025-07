Eifelkreis: Polizei stoppt völlig überladenen LKW – Fahrer ohne Führerschein

PRÜM. Bei einer gemeinsamen Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs des BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) und der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Tier stoppten die Beamten am Freitagmorgen, dem 4. Juli 2025, auf dem Parkplatz in der Nähe des ARLA-Kreisels bei der Ausfahrt Prüm an der A60 einen LKW mit Gerüstteilen.

Bei der Verwiegung des Fahrzeuges auf einer nahegelegenen Brückenwaage wurde dann ein Gesamtgewicht von über zehn Tonnen festgestellt, obwohl der LKW lediglich ein zulässiges Gesamtgewicht von 7.490 Kilogramm hatte. Demnach war der LKW um über 34 Prozent überladen.

Im Laufe der Kontrolle stellte sich weiterhin heraus, dass die benötigte Führerscheinklasse C1 des Fahrers bereits seit Oktober 2024 abgelaufen war und dieser bis heute nicht wieder im Besitz einer neuen gültigen Fahrerlaubnis ist. Somit hatte der Fahrer, der auch gleichzeitig verantwortlicher Halter des LKW ist, das Fahrzeug ohne gültige Fahrererlaubnis geführt.

Aufgrund der nicht vorhandenen Fahrerlaubnisklasse sowie der Überladung wurde die Weiterfahrt umgehend untersagt. Teile des Gerüstes wurden auf einen anderen LKW umgeladen und für den betroffenen Fahrer erschien ein Ersatzfahrer, welcher die Fahrt fortsetzte.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der deutlichen Überladung eingeleitet. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)