Wittlich: Projektwoche und Schulfest am Peter-Wust-Gymnasium – Vielfalt, Kreativität, Gemeinschaft

WITTLICH. In der letzten Schulwoche wurde am Peter-Wust-Gymnasium (PWG) der Stundenplan kurzerhand über Bord geworfen – und das mit voller Absicht! Statt Mathebuch und Klassenarbeit standen Parcour, Trampolin, Theater und Themen wie „Wie wollen wir Schule eigentlich erleben?“ auf dem Programm. Kurz gesagt: Projektwoche! Eine Woche lang hatten alle Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich in spannenden Projekten auszuprobieren.

Die Vielfalt der Angebote spiegelte die bunte Schulgemeinschaft wider: Ob kreatives Schreiben im Projekt “Literatur und Presse”, Häkeln und Handlettering im künstlerischen Bereich oder das Arbeiten mit Mustern und Ornamenten – überall wurde gestaltet, getüftelt und mit Begeisterung gearbeitet. Auch in den Bereichen Natur, Tiere und Umwelt gab es viel zu entdecken. Im Projekt „Wald erleben“ wurde die Natur mit allen Sinnen erforscht, während das Pferdeprojekt tierische Begegnungen ermöglichte. Historisch wurde es im Projekt „Spuren jüdischen Lebens in Wittlich“, das sich auf Spurensuche in unserer Stadt begab. Wer gerne kocht, konnte beim „Kochen über Feuer“ kulinarische Abenteuer erleben. Für Bewegung sorgten Projekte wie „Showtanz“, „LindyHop“, „Yoga“ oder „Trampolinspringen“.

In „Escape Rooms“ und bei Brettspielen standen Spiel, Taktik und Teamgeist im Mittelpunkt. Musik und Theater kamen natürlich auch nicht zu kurz: Die Theater-AG formierte sich neu und studierte ein erstes Stück ein. Die Band-Projekte ließen das Schulgebäude grooven – Band-Building inklusive. Neben kreativem, musikalischem und sportlichem Tun wurde auch an Zukunftsthemen gearbeitet: In einem Projekt zur Finanzbildung in Kooperation mit der VVR-Bank lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Umgang mit Geld, und beim Projekt „KI sinnvoll und verantwortungsbewusst nutzen“ wurde ein hochaktuelles Thema aus Sicht der Schülerinnen und Schüler betrachtet. Auch Perspektiven für die Schulgemeinschaft standen im Fokus: „Was brauchen wir, um uns in der Schule wohlzufühlen? Und wie können wir selbst dazu beitragen?“ – diesen Fragen wurde in einem weiteren Projekt nachgegangen.

Und dann – der Höhepunkt: das Schulfest am Donnerstag!

Viele Projekte präsentierten ihre Ergebnisse, Eltern staunten, Kinder erklärten mit glänzenden Augen, was sie erlebt, gebaut oder gelernt hatten. In der Turnhalle gab’s Aufführungen, Musik, Trampolinkunst und tosenden Applaus. Ein besonders feierlicher Moment waren die Ehrungen der Schülerinnen und Schüler, die im Beisein aller Gäste stattfanden. Hierbei wurden alle Schülerinnen und Schüler geehrt, die in diesem Schuljahr an Wettbewerben teilgenommen hatten. Ebenso geehrt wurden die vielen Kinder, die sich das ganze Jahr über für die Schulgemeinschaft engagiert haben – Schülerlotsen, Buspaten, Klassenpaten und Spielepaten. Am Ende platzte die Bühne fast aus allen Nähten – und so mancher bekam Gänsehaut, weil sichtbar wurde, wie viele sich mit Herzblut für ihre Schule – das PWG – einsetzen.

Fazit: Diese Woche war bunt, bewegt und bereichernd – und ein großartiges Zeichen dafür, was Schule alles sein kann, wenn man den Raum dazu gibt. Das Peter -Wust-Gymnasium hofft, diese Energie, die Kreativität und das Gemeinschaftsgefühl mit ins neue Schuljahr nehmen zu können – damit die Schule auch im nächsten Jahr das bleibt, was sie ist: nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Lebensort. (Quelle: Eva Leuther / Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)