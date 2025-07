Neue Schülerlotsen am PWG: 13 Jugendliche sorgen für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Am Paulinus-Wilhelm-Gymnasium (PWG) wurden kürzlich 13 engagierte Schülerinnen und Schüler zu neuen Schülerlotsen ausgebildet. Damit setzen sie ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Verantwortung in der Schulgemeinschaft.

Auch im kommenden Schuljahr übernehmen die Schülerlotsinnen und -lotsen der 9. Klassen eine wichtige Aufgabe: Sie helfen, dass ihre Mitschülerinnen und Mitschüler — egal ob groß oder klein — sicher über die vielbefahrene Koblenzer Straße gelangen. Besonders nach der 5. und 6. Stunde, wenn der Verkehr stark ist, sind sie unverzichtbar.

Die Ausbildung gliederte sich in zwei Teile: Im theoretischen Teil beschäftigten sich die Jugendlichen mit der Straßenverkehrsordnung, Verkehrszeichen, dem Verhalten von Verkehrsteilnehmern und dem physikalischen Anhalteweg. Anschließend ging es in den praktischen Teil direkt an den Einsatzort. Dort wurden Anhaltewege abgemessen, das richtige Absperren geübt und verschiedene Situationen realitätsnah durchgespielt.

Den Abschluss bildete eine schriftliche Prüfung, die alle mit großem Erfolg bestanden.

13 neue Schülerlotsinnen und -lotsen stehen nun bereit, um täglich bei Wind und Wetter für Sicherheit zu sorgen.

Die Schule bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten, insbesondere bei Frau Eberhard, die die Ausbildung mit viel Engagement organisiert und durchgeführt hat. Ihr Einsatz stärkt nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern fördert auch den Teamgeist und das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen.

Mit ihrem freiwilligen Einsatz leisten die neuen Schülerlotsen einen wertvollen Beitrag für die gesamte Schulgemeinschaft — ein tolles Beispiel für gelebte Verantwortung und Solidarität.