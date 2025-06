Aktion Probefahrt: VRT bietet Kindern und Familien die Vorbereitung auf neuen Schulweg

TRIER. Auch in diesem Jahr bietet der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) mit der Aktion Probefahrt die Möglichkeit, den Schulweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor dem ersten Schultag gemeinsam zu erproben.

Ziel ist es, insbesondere Schulanfänger*innen und Schulwechsler*innen den Einstieg in die Nutzung von Bus und Bahn zu erleichtern.

Kostenloses Ticket für bis zu fünf Personen

Im Zeitraum von Montag, 16. Juni, bis Sonntag, 17. August 2025, stellt der VRT dafür ein kostenloses Ticket zur Verfügung.

Es berechtigt an einem frei wählbaren Tag innerhalb des Aktionszeitraums zur einmaligen Hin- und Rückfahrt auf der Strecke zwischen Wohnort und neuer Schule – für bis zu fünf Personen.

Das Probefahrt-Ticket kann ab sofort unter www.vrt-info.de/probefahrt2025 beantragt werden. Nach erfolgreicher Bestellung wird das Ticket per E-Mail zugesandt und kann ausgedruckt werden.

Schulweg unter realen Bedingungen testen

Bestellschluss ist Freitag, der 8. August 2025. Die Aktionen richtet sich an Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder frühzeitig mit den Abläufen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vertraut machen möchten – etwa dem Erkennen der richtigen Linie, dem Verhalten an Haltestellen oder dem Umsteigen. So kann der neue Schulweg unter realen Bedingungen getestet werden.

Bitte beachten: Während der Sommerferien gilt ein eingeschränkter Ferienfahrplan. Die jeweils gültigen Fahrzeiten finden Interessierte in der VRT-Fahrplanauskunft unter www.vrt-info.de/fahrplanauskunft oder in der App VRT mobil. Für Rückfragen steht das VRT-Team unter www.vrt-info.de/kontakt oder telefonisch unter 01806 131619 (20 Cent/Anruf aus allen deutschen Netzen) zur Verfügung.