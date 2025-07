Tawern: Legal „Wildcampen“ auf neuem Trekkingplatz an römischer Tempelanlage

TAWERN. Naturerlebnis pur: Ab sofort kann der neue Trekkingplatz in Tawern gebucht und genutzt werden. Wanderer und Pilger können hier von April bis Oktober direkt bei der römischen Tempelanlage unter freiem Himmel übernachten. Eine erstklassige, idyllische Lage – direkt am Jakobusweg, der sich in den vergangenen Jahren wieder besonderer Beliebtheit erfreut.

Der Trekkingplatz besteht aus einer komfortablen Holzplattform, auf der bequem zwei Zelte aufgestellt werden können. Zur Ausstattung gehören zwei kleine Bänke und ein Tisch – ideal, um eine Brotzeit oder ein Frühstück im Freien zu genießen. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch eine Kompost-Toilettenanlage, sodass es an nichts fehlt.

Die Umsetzung des Projekts erfolgte durch die Saar-Obermosel-Touristik (SOT) und den Wanderwegewart. Zu 80 Prozent gefördert wurde der Trekkingplatz „Römertempel“ vom Naturpark Saar-Hunsrück.

„Trekkingplätze sind eine wunderbare Möglichkeit, die Natur auf einzigartige Art und Weise zu erleben. In freier Natur zu übernachten und aufzuwachen im römischen Ambiente im Naturpark Saar-Hunsrück, ist eine beeindruckende Erfahrung“, so Stefanie Koch, Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik.

Auch der hauptamtliche Beigeordnete der VG Konz, Guido Wacht, und die Ortsbürgermeisterin von Tawern, Ursula Clemens, sind begeistert. „Mit Angeboten wie diesen machen wir die wundervolle Natur in der Verbandsgemeinde Konz und in Tawern neu erlebbar. Deshalb sind wir überzeugt, dass nicht nur Pilger und Touristen den neuen Trekkingplatz nutzen werden, sondern auch diejenigen, die hier zuhause sind.“

Buchbar ist der Trekkingplatz „Römertempel“ online über das Buchungsportal der Saar-Obermosel-Touristik (https://www.saar-obermosel.de/buchen/trekkingplaetze#/unterkuenfte) für 15 Euro pro Nacht. Bei Buchung erhält der Nutzer den genauen GPX-Standort und den Code für die Toilette. Einkaufsmöglichkeiten für Pilger gibt es in Tawern in der Dorfbäckerei und der Bäckerei Borens. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)