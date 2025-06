++ Sommerhitze in der Region: Bis zu 38 Grad in den nächsten Tagen ++

MAINZ. Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf hochsommerliche Temperaturen einstellen. Die deutschlandweite Hitzewelle soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den beiden Bundesländern ihre Auswirkungen zeigen. Am Dienstag könnten demnach bis zu 38 Grad erreicht werden.

An diesem Sonntag sei noch mit maximal 34 Grad zu rechnen, so der DWD. Dann klettern die Temperaturen immer weiter: Am Montag seien bis zu 36 Grad möglich, am Dienstag dann die 38 Grad. Außerdem werde es sonnig, nur im Bergland seien am Dienstagnachmittag vereinzelte Hitzegewitter nicht ausgeschlossen.

Die Wetterexperten warnen vor der sehr hohen UV-Strahlung und empfehlen, Sonnencreme zu benutzen und Kopfbedeckung und lange, aber luftige Kleidung zu tragen. Wegen der Hitze gelte es, viel zu trinken, sich möglichst im Kühlen aufzuhalten und Anstrengung zu vermeiden. (Quelle: dpa)