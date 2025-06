Einbrüche in Luxemburg: Bewohnerin von Geräuschen geweckt – Täter ergreift die Flucht

ESCH/BONNEWEG. Am gestrigen Freitagabend wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Esch/Alzette von Geräuschen geweckt. Als sie die Wohnung überprüfte, traf sie einen Einbrecher an, welcher die Wohnungstür beschädigt und sich so Zutritt zum Inneren verschafft hatte.

Der Mann ergriff sofort die Flucht. Eine umgehend seitens der Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden in die Wege geleitet.

Gegen 3.00 Uhr wurde der Police Grand-Ducale in der vergangenen Nacht sodann ein Einbruchsalarm in einem Einfamilienhaus in Bonneweg gemeldet. Unbekannte Täter hatten ein Fenster eingeschlagen und waren so in das Haus eingedrungen, woraufhin die Alarmanlage auslöste. Vor Ort konnten die umgehend herbeigeeilten Polizeibeamten bei der Überprüfung des Hauses niemanden mehr antreffen. Die Polizei ermittelt. (Quelle: Police Grand-Ducale)