RLP: Mann mit Motorradhelm totgeschlagen – Prozess gegen 60-Jährigen beginnt

KOBLENZ. Am 14. Juli 2025 beginnt vor der 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Strafprozess wegen Totschlags am Tatort Koblenz. Die Staatsanwaltschaft legt dem 60-jährigen Angeklagten Alfons R. zur Last am 11.1.2025 einen Menschen getötet zu haben ohne Mörder zu sein (Totschlag).

Der Angeklagte soll den ihm bekannten Geschädigten angesprochen und unvermittelt mit einem silbernen Motorradhelm schwungvoll und mit voller Wucht gezielt gegen den Kopf geschlagen haben. Dabei soll er den Tod des Geschädigten jedenfalls billigend in Kauf genommen haben. Es sei zu einem Schädelbruch und Hirnblutungen bei dem Geschädigten gekommen. Der Mann sei im späteren Verlauf an den Folgen der Kopfverletzungen verstorben. (Quelle: Landgericht Koblenz)