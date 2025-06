RLP: Zwei 20-Jährige erst beleidigt, dann unvermittelt mit Pfefferspray attackiert

LUDWIGSHAFEN. Am heutigen Samstag hielten sich zwei 20-Jährige gegen 00.45 Uhr am Rheinufer auf Höhe der Max-Bill-Straße in Ludwigshafen auf, als ein vorbeifahrender Radfahrer die beiden Personen auf Arabisch beleidigte. Anschließend setzte er seine Fahrt zunächst fort, kehrte kurz darauf jedoch in Begleitung von zwei weiteren Männern zurück.

Er begab sich unvermittelt zu den beiden 20-Jährigen und besprühte diese mit Pfefferspray. Hierdurch erlitten sie leichte Verletzungen. Dem unbekannten Täter und seinen zwei Begleitern gelang die fußläufige Flucht noch vor Eintreffen der Polizeikräfte.

Der Täter ist ca. 18-20 Jahre alt, männlich, gebräunte Haut, dunkle lockige Haare, Kappe mit Schild nach hinten getragen. Zu seinen Begleitern ist nur das geschätzte Alter von 18-20 Jahren bekannt.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/963-24150 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)