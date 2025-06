Update: Schwer verletzter Radfahrer im Saarland trug keinen Helm

BEXBACH. Am 20.6.2025 ereignete sich gegen 21.15 Uhr in der Frankenholzer Straße in Oberbexbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer.

Ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Bexbach verlor auf der abschüssigen Martin-Luther-Straße die Kontrolle über sein Fahrrad, geriet beim Einbiegen in die Frankenholzer Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW der 54-jährigen Fahrerin aus Bexbach (lokalo.de berichtete).

Der Fahrradfahrer, der ohne entsprechenden Schutzhelm unterwegs war, erlitt infolge des Unfalls schwere Verletzungen und wurde in die Notaufnahme des Universitätsklinikum Saarland nach Homburg verbracht. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme sowie die Erstellung eines Gutachtens blieb die Frankenholzer Straße für ca. vier Stunden voll gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bitte an die Polizeiinspektion Homburg, unter der Telefonnummer 06841-1060, zu wenden. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)