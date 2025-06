Sommerhoch zum Feiertag: Sonne satt und Temperaturen bis 33 Grad erwartet

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf sommerliche Tage freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für die kommenden Tage „ruhiges Frühsommerwetter“ mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen an – und das pünktlich zum Feiertag.

Feiertag mit Freibadwetter

Bereits am Donnerstag werden Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad erreicht. Regen sei laut DWD nicht in Sicht. Damit steht einem sommerlichen Feiertag mit Picknick, Freibad oder Eiscafé nichts im Wege. Auch die Nächte bleiben angenehm mild.

Wettertrend: Es wird heißer

Am Freitag bleibt das Wetter sonnig bei Temperaturen bis 29 Grad. Am Samstag klettert das Thermometer dann vielerorts auf bis zu 33 Grad. Laut Wetterdienst bleibt es dabei überwiegend sonnig und trocken – ideales Wetter für Ausflüge und Freizeitaktivitäten im Freien.

Wetterexperten warnen vor Hitze

Bei aller Freude über das Sommerwetter rät der DWD aber auch zu Vorsicht: Anstrengende Aktivitäten in der prallen Sonne sollten vermieden werden, besonders in den Mittagsstunden. Ausreichend trinken und Sonnenschutz sind in den kommenden Tagen besonders wichtig.