Hochschule Trier: Auszeichnung herausragender Abschlussarbeiten

TRIER. Alljährlich findet an der Hochschule Trier in einer Feierstunde die Vorstellung und Auszeichnung der herausragenden Abschlussarbeiten statt. In diesem Jahr wurden die Bestleistungen am 12. Juni in der Aula am Hauptcampus prämiert.

Nach einem herzlichen Grußwort von Hochschulpräsidentin Prof. Dr. Dorit Schumann stellten Studierende der Hochschule Trier ihre Bachelor- und Masterarbeiten aus allen Fachbereichen vor. Das Spektrum der ausgezeichneten Arbeiten erstreckte sich dabei von kreativen Themen aus dem Fachbereich Gestaltung und technischen Untersuchungen über Informatik-Expertisen bis hin zu umwelttechnischen und rechtlichen Studien. Moderiert wurde die Veranstaltung gemeinsam von Prof. Dr. Beate Massa, Vizepräsidentin für Studium und Lehre und Bastian Franz, Beschäftigter der Öffentlichkeitsarbeit.

Neben der Prämierung der herausragenden Abschlussarbeiten wurde auch jeweils ein Gleichstellungspreis und ein Preis des Alumni- und Fördervereins Lebensmitteltechnik Trier e.V. verliehen. Zwei weitere Auszeichnungen gab es in den Kategorien „Lehrpreis der Hochschule Trier“ und „Sonderpreis für internationale Lehre“. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Solokünstlerin „Her Name is Alice“, die den Festakt stimmungsvoll abrundete.

Ein besonderer Dank galt an diesem Abend auch den zahlreichen Förderern, durch deren engagierte Unterstützung die Veranstaltung mittlerweile zu einer festen Institution an der Hochschule Trier geworden ist.

Die Preisträger im Überblick:

GLEICHSTELLUNGSPREIS

Larissa Philippe | Bauen + Leben

Bauingenieurwesen | Master

Untersuchung der Machbarkeit einer Querstraße für Busse in Trier mit besonderem Augenmerk auf Barrierefreiheit sowie mögliche Alternativen

Betreuung: Prof. Dr.- Ing. H. Lungershausen

LEHRPREIS DER HOCHSCHULE TRIER

Wirtschaft

Kidefix für saubere Straßen – Müllentsorgung mit einem Roboterhund

Prof. Dr. Andreas Biesdorf

Prof. Dr. Andrea Walkenhorst

Prof. Dr. Martin Vogt

Prof. Dr. Jan-Peer Rudolph

SONDERPREIS FÜR INTERNATIONALE LEHRE

Gestaltung

Konstruktion und Bauweisen im internationalen Vergleich

Prof. Dr.-Ing. Matthias Sieveke

PREIS DES ALUMNI- UND FÖRDERVEREIN LEBENSMITTELTECHNIK TRIER E.V.

Bauen + Leben

Beste Abschlüsse im Studiengang Lebensmittelwirtschaft (Master of Engineering)

Alina Klein

Lena Zenner

PRÄMIERUNGEN HERAUSRAGENDER ABSCHLUSSARBEITEN

Förderpreis der Sparkasse Trier

Pauline Balke | UWUR | Master

TikTok als effektives Marketinginstrument zur Steigerung der Markenbekanntheit eines Unternehmens: Forschung zur Förderung der Unternehmenspräsenz auf der Social-Media-Plattform TikTok

Betreuung: Dr. Marie-Louise Brunner

Förderpreis der Kreissparkasse Birkenfeld

Florian Haußmann | UWUR

Umwelt- und Betriebswirtschaft | Bachelor

Biodiversitätsbezogene Berichterstattung im Kontext der European Sustainability Reporting Standards

Betreuung: Prof. Dr. Johannes Wirth

Förderpreis der Industrie- und Handelskammer Trier

Markus Klein | Wirtschaft Wirtschaftsinformatik-Informationsmanagement | Master

Deep Fakes: Geschichte, Beispiele, eigene Durchführung und Ausblick mit Bewertung

Betreuung: Prof. Dr. Martin Vogt

Förderpreis der PwC Luxemburg

Maike Spang | Wirtschaft Business Management | Master

Digitalisierung der Finanzberichterstattung: Der Einsatz von iXBRL als europäisch einheitliches elektronisches Berichtsformat (ESEF)

Betreuung: Prof. Dr. Matthias Weimann

Förderpreis der Firma Ferchau Engineering

Jan O. Sprenger | UPUT | Master

Topologieoptimierung, additive Fertigung und

Nachbearbeitung mit Siemens NX

Betreuung: Prof. Dr. – Ing. Peter Gutheil

Förderpreis der VDI Moselbezirksverein e.V.

Jonas Tossing | Bauen + Leben

Bauingenieurwesen | Master

Entwicklung und Bemessung eines innovativen, rückbau-und umnutzbaren Raummoduls in Holzbauweise zur Anwendung in mehrgeschossigen Hochbauten

(mit Sperrvermerk)

Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Michél Bender

Förderpreis des Nachhaltigkeitsrates der Hochschule Trier

Deborah Maria Rudolph | Bauen + Leben

Bauingenieurwesen | Master

Verbesserung des Radverkehrsangebots im Bereich des Trierer Kaiserthermenkreisels – Untersuchung und Planung von Maßnahmen

Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Roland Trapp

Förderpreis der Stadtwerke Trier

Kevin Kreitzer | UPUT | Master

Optimierung der Integration erneuerbarer Energien in

Rheinland-Pfalz unter Berücksichtigung der Rolle des Pumpspeicherkraftwerks Rio und Demand Side Management

Betreuung: Prof. Dr. Henrik te Heesen

Förderpreis der Handwerkskammer Trier

Shari Piro | Bauen + Leben

Lebensmitteltechnik | Master

Rezepturentwicklung zur optimalen Extraktion und

Stabilisierung von Xanthohumol in einem alkoholfreien Bier

(mit Sperrvermerk)

Betreuung: Prof. Dr. Jens Voigt

Förderpreis der energis-Netzgesellschaft mbH

Mara Ludchen | Gestaltung | Innenarchitektur | Master

Kasematten Saarlouis – Etablierung und Inszenierung eines gesellschaftlich und kulturell relevanten Ortes in der denkmalgeschützten Militärarchitektur der ehemaligen Festungsstadt Saarlouis

Betreuung: Prof. Dirk Miguel Schluppkotten

Förderpreis der Vet-Concept GmbH & Co. KG

Alexander Finke | Fernstudium Informatik | Master

Evaluierung der HTAP-Performance in der

SAP-HANA-Datenbank

Betreuung: Prof. Dr. Christoph Schmitz

Förderpreis des Förderkreises der Hochschule Trier

Sophia Koch & Anna Lehnert | Informatik

Therapiewissenschaften | Bachelor

Eine Fokusgruppenstudie zur betätigungsorientierten Ausrichtung der Ergotherapie im klinischen Setting der Psychiatrie

Betreuung: Prof. Dr. Jens Schneider

Förderpreis WISO-Preis

Yves Weiland | Technik | Master

Entwicklung und Herstellung eines Handlichen Kaltplasma-Gerätes zur Behandlung von Haut Indikationen

Betreuung: Prof. Dr. Dara Feili

Förderpreis der Nikolaus Koch Stiftung

Marc Kupecek | Gestaltung

Intermedia Design | Bachelor

Brettspiele als Informations- und Bildungsmedium

Betreuung: Prof. Dr. phil. Linda Breitlauch