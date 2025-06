Luxemburg: Mit Handsäge und Teppichmesser – Trunkenbold bedroht Polizei

ESCH/ALZETTE. In der Nacht zum 15.6.2025 rief ein Mann mehrmals die Notrufnummer der Polizei an und richtete Drohungen an die Polizeidienststelle Esch-sur-Alzette und deren Beamte. Der Tatverdächtige konnte lokalisiert und angetroffen werden.

Bei einer Körperdurchsuchung konnte eine kleine Handsäge sowie ein Teppichmesser gefunden und sichergestellt werden. Zwecks weiterer Ermittlungen wurde er auf die Dienstelle gebracht. Dort war er unkooperativ, wurde mehrmals provokativ gegenüber den Beamten und äußerte weitere Drohungen. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Nachmittag des 15.6.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)