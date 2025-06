Trier: Porta³ & Altstadtfest 2025 – Alle Busumleitungen & Infos im Überblick

TRIER. Vom 16. bis zum 30. Juni 2025 müssen sich Fahrgäste der Trierer Stadtbusse auf zahlreiche Änderungen einstellen. Grund sind die Großveranstaltungen Porta³ und Altstadtfest rund um die Porta Nigra, für die zentrale Bushaltestellen aufgehoben und Umleitungen eingerichtet werden. Die Stadtwerke Trier (SWT) reagieren mit einem umfangreichen Umleitungskonzept.

Welche Haltestellen sind betroffen?

Die Haltestellen Porta Nigra im Margarethengässchen und in der Simeonstraße werden für die Dauer der Veranstaltung außer Betrieb genommen. Ersatzhaltestellen befinden sich in der Christophstraße und an der Haltestelle Treviris. Auch die Haltestelle Nordallee/Krankenhaus wird zur Bruchhausenstraße verlegt.

Umleitungen und neue Routen – das gilt für Ihre Linie

Hier die wichtigsten Änderungen:

Linien 1, 2, 3, 11, 13 : Umleitung ab Treviris über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee.

Linie 4 : Endstation Porta Nigra/Simeonstiftplatz. Abfahrt Richtung Hbf ab Christophstraße.

Linien 5, 8, 9, 14, 80 : Umleitung über Moselstraße & Bruchhausenstraße.

Linien 6, 18, 82, 87 : Endstation Porta Nigra/Simeonstiftplatz – Rückfahrt beginnt an Treviris.

Linien 73, 76, 81, 83, 89 : Umleitung via Moselstraße – Bruchhausenstraße – Nordallee.

Linie 86 : Komplexe Umleitungen über Christophstraße, Paulinstraße und Bruchhausenstraße.

Linien 10, 30, 31, 84, 85, 88: Keine Änderungen – verkehren planmäßig.

Nachtverkehr & Smart-Shuttle während des Altstadtfestes

Am 27. und 28. Juni fahren die 80er Nachtlinien wie gewohnt bis 2:15 Uhr .

Zusatzbusse werden auf besonders stark frequentierten Linien eingesetzt.

Das beliebte Smart-Shuttle kann von 2:30 Uhr bis 8:30 Uhr sowie täglich zwischen 9:00 und 21:00 Uhr genutzt werden.Fahrgast-Info

Wer Fragen zu seiner Verbindung hat, kann sich an das SWT-Stadtbus-Center unter Tel. 0651 71 72 73 wenden.

