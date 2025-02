Porta3-Festival 2025: Diesen Special Guest bringen die Donots mit!

TRIER. Das Geheimnis ist gelüftet: Beim Porta3-Festival erwartet Rockfans am 21. Juni 2025 ein echtes Highlight! Die H-BLOCKX werden als „very special guest“ gemeinsam mit den Donots auf der Bühne stehen.

Rock-Doppelpack vor historischer Kulisse

Das Konzert der Donots bei Porta3 war bereits ein Pflichttermin für Punkrock-Fans, doch mit der Enthüllung des Supports steigt die Vorfreude ins Unermessliche. Die Münsteraner Rock-Legenden H-BLOCKX bringen ihre energiegeladenen Songs vor das imposante römische Stadttor und versprechen einen Abend voller Power und Nostalgie.

Rückkehr mit neuer Single „Fallout“ und großer Tour

Gerade erst feierten die H-BLOCKX das 30-jährige Jubiläum ihres Kultalbums „Time To Move“ mit einer restlos ausverkauften Tour durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Belgien. Doch anstatt nur in Erinnerungen zu schwelgen, setzt die Band auf die Zukunft: Mit der brandneuen Single „Fallout“, der ersten Veröffentlichung seit 2012, kündigen sie für Herbst 2025 ihre „FILLIN THE BLANK“-Tour an.

Sänger Henning Wehland betont, dass sich die Band so eng verbunden fühlt wie seit 1994 nicht mehr: „Wir haben die Vergangenheit gefeiert, jetzt schauen wir nach vorne. ‘Fallout‘ ist unser erster neuer Song seit einer gefühlten Ewigkeit – und er macht uns einfach Spaß!“