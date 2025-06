RLP: Leblose Person in Gebüsch an Abhang – Wiederbelebung scheitert

MAINZ. Die Feuerwehr Mainz wurde am 12.6.2025, 10.19 Uhr, zu einer leblosen Person in ein bewachsenes Hanggelände in der Fontanestraße gerufen. Eine leblose Person lag in einem Gebüsch an einem Abhang, ein Absturz in die Tiefe konnte nicht ausgeschlossen werden.

Bereits eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr fortgesetzt, blieben jedoch erfolglos – die Person verstarb noch vor Ort. Die genaue Ursache für den Vorfall ist derzeit unbekannt.

Zum Schutz der Sichtverhältnisse und Betreuung der Ersthelferinnen und Ersthelfer kamen Sichtschutz und Kräfte der psychosozialen Notfallversorgung zum Einsatz. Eingesetzte Kräfte: 4 Fahrzeuge, 16 Personen. (Quelle: Feuerwehr Mainz)