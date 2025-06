Luxemburg: Suff-Fahrten, häusliche Gewalt und Randale am Wochenende

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für das vergangene Wochenende Alkoholfahrten, Fälle häuslicher Gewalt, Randale in der Notaufnahme sowie Ruhestörungen.

Am Abend des 8.6.2025 wurde der Police Grand-Ducale in Mondorf-les-bains ein womöglich betrunkener Fahrer gemeldet, welcher von einer Drittperson angehalten wurde. Beim Eintreffen der Streife war der Fahrer nicht mehr beim Fahrzeug, konnte jedoch kurz darauf angetroffen werden.

Der Alkoholtest verlief positiv, so dass der Führerschein eingezogen wurde. Während den Amtshandlungen wurde der Mann zunehmend aggressiver gegenüber den Beamten. Indem er sich nicht beruhigen ließ und eine Gefahr für sich und Drittpersonen darstellte, wurde beschlossen ihn nach ärztlicher Untersuchung im Arrest unterzubringen.

Nachdem der Polizei gegen 1.00 Uhr am 9.6. ein in Schlangenlinien fahrender PKW auf der A13 gemeldet wurde, konnte der Fahrer dieses Fahrzeugs kurz darauf angetroffen und kontrolliert werden. Der Alkoholtest verlief positiv, so dass der Führerschein eingezogen und Protokoll erstellt wurde.

Häusliche Gewalt – Verweisungen

Gegen 19.00 Uhr am 8.6. wurde die Polizei nach Stadtbredimus gerufen, nachdem dort ein Fall von häuslicher Gewalt gemeldet wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Verweisung ausgesprochen.

Gegen 22.00 Uhr wurde der Polizei ebenfalls ein Fall von häuslicher Gewalt in Mondorf-les-bains gemeldet. Die beteiligten Personen konnten angetroffen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann des Hauses verwiesen.

In der Notaufnahme randaliert – Arrest

Am Nachmittag des 8.6. wurde der Polizei eine randalierende Person in der Notaufnahme des Centre hospitalier du Nord in Ettelbruck gemeldet. Die Polizei konnte die stark alkoholisierte Person antreffen. Nach ärztlicher Untersuchung wurde diese im Arrest untergebracht.

Ruhestörungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden der Polizei an die 40 Ruhestörungen gemeldet, einige davon im Zusammenhang mit dem Fußballspiel Portugal – Spanien. Nach Ende dieses Spiels musste in Esch/Alzette unter anderem der Boulevard JF Kennedy zeitweilig für den Verkehr gesperrt werden, da dort mehrere feiernde Personen zusammenkamen. (Quelle: Police Grand-Ducale)