++ Trockenere und wärmere Tage: So wird das Wetter in der Region ++

OFFENBACH. Nach einem zunächst noch unbeständigen Pfingstsonntag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder freundlicher. Es sagen sich trockenere und wärmere Tage an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Sonntag zögen zunächst noch Schauer und Gewitter durch bei höchstens 20 Grad, teilten die Meteorologen mit. Der Pfingstmontag bleibe dann schon ohne Niederschläge, die Temperaturen erreichten bis zu 22 Grad.

Am Dienstag sind laut DWD 26 Grad drin, für den Donnerstag erwartet der Wetterdienst vielerorts in Deutschland Höchstwerte um oder über 30 Grad – bevor es mit den Temperaturen dann Richtung kommendes Wochenende wieder etwas nach unten gehe, bei steigendem Schauer- und Gewitterrisiko. (Quelle: dpa)