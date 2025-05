Sieben auf einen Streich: Mehrere Dealer in Lokal in Luxemburg erwischt

LUXEMBURG-STADT. Am frühen Montagmorgen erhielt die Polizei Kenntnis, dass mehrere Kunden in einem Lokal in Luxemburg mit Drogen handeln würden. Vor Ort konnten sieben mutmaßliche Dealer angetroffen werden.

An mehreren der Personen konnten kleinere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Sie wurden allesamt zwecks weiterführenden Amtshandlungen zur Dienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zudem drei Wohnungen sowie ein Fahrzeug durchsucht. Infolgedessen ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme der sieben Personen – einem Mann sowie sechs Frauen – an. Sie waren am Montagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. (Quelle: Police Grand-Ducale)