Erfolgreiche Teilnahme der Lebenshilfe Trier an den Landesspielen von Special Olympics Rheinland-Pfalz 

MAINZ. Vom 20.-22. Mai 2025 fanden in Mainz die Landesspiele von Special Olympics Rheinland-Pfalz statt.

Rund 1.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung gingen in elf Disziplinen an den Start. Mitten unter ihnen: neun hochmotivierte Sportlerinnen und Sportler von der Lebenshilfe Trier, die in der Disziplin Bowling an den Start gingen.

Alle gaben gemäß des Eids von Special Olympics mutig ihr Bestes und gaben auch bei kleinen Tiefschlägen nicht auf, sondern kämpften sich wieder an die Gegnerinnen und Gegner heran. Es wurden viele neue Bestleistungen aufgestellt, Medaillen erspielt und auch ein paar Tränen sind geflossen.

Die Medaillenausbeute kann sich sehen lassen: 3 x Gold, 2 x Silber und 1 x Bronze. Die Erstplatzierten sind qualifiziert für die nationalen Spiele im Saarland 2026.​​

Aber nicht nur die sportlichen Erfolge werden allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch lange in Erinnerung bleiben. Während den drei Tagen gab es auch abseits der Sportstätten unter anderem beim offiziellen Rahmenprogramm viele tolle Momente.

Viele weitere Eindrücke gibt es auch den Social Media Accounts der Lebenshilfe Trier – INSTAGRAM und FACEBOOK.