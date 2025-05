Delegation der Lebenshilfe Trier fährt zu den Special Olympics nach Mainz

TRIER/MAINZ. Die Vorfreude ist riesig, die Spannung steigt: In der kommenden Woche reist eine Delegation der Lebenshilfe Trier zu einem sportlichen Großereignis – den Landesspielen von Special Olympics Rheinland-Pfalz.

Vom 20. bis 22. Mai treten rund 1.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung in Mainz in elf Sportarten gegeneinander an.

Mitten unter ihnen: zehn hochmotivierte Sportlerinnen und Sportler von der Lebenshilfe Trier, die in der Disziplin Bowling an den Start gehen. Unterstützt werden sie von sechs Begleiterinnen und Begleitern.

Die Teilnahme an den Landesspielen ist für die meisten Athlet*innen der Lebenshilfe Trier eine Premiere. Umso größer ist die Motivation, das eigene Können unter Beweis zu stellen – ganz im Sinne des Special Olympics-Eids: „Ich will gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben.“

Neben dem sportlichen Wettkampf steht für alle Beteiligten das gemeinschaftliche Erlebnis im Vordergrund. Im Mittelpunkt stehen sportliche Begegnungen, Gemeinschaft und gegenseitige Wertschätzung. Die Teilnehmenden erwartet nicht nur ein vielseitiger Wettbewerb, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm – etwa der feierliche Fackellauf durch die Mainzer Innenstadt mit über 3.000 Teilnehmenden, der zur Eröffnungsfeier an der Rheinpromenade führt. Dort wird traditionell das olympische Feuer entzündet.

Trierer Delegation startet im Bowling Einzel und 4er-Herren-Team

Die Delegation der Lebenshilfe Trier startet sowohl im Einzelwettbewerb als auch als 4er-Herren-Team im Bowling. Die Teilnehmenden sind zwischen Mitte 20 und Mitte 60 Jahre alt – ein lebendiger Beweis dafür, dass Sport in jedem Alter verbindet.

Für einige Athletinnen ist die Teilnahme in Mainz ein wichtiger Meilenstein: Wer sich hier sportlich qualifiziert, kann im kommenden Jahr bei den Nationalen Spielen im Saarland an den Start gehen. Grundlage dafür ist das spezielle Klassifizierungssystem von Special Olympics: Es orientiert sich nicht an einer defizitorientierten Einteilung, sondern berücksichtigt ausschließlich das tatsächliche Leistungsvermögen der Sportlerinnen. Dies garantiert faire Wettbewerbe und echte Chancengleichheit.

Ermöglicht wurde die Teilnahme der Trierer Delegation unter anderem durch Spenden im Rahmen der Charity-Partnerschaft mit dem Trierer Stadtlauf sowie durch einen Zuschuss der Stiftung Lebenshilfe Trier.

Über die Lebenshilfe Trier

Zum Lebenshilfe Trier e.V. gehören knapp 770 Mitglieder. In zehn Einrichtungen werden rund 420 Menschen mit Beeinträchtigung begleitet. Als Selbsthilfeorganisation betroffener Eltern und Angehöriger von Menschen mit Behinderung wurde die Lebenshilfe Trier 1962 gegründet. Weitere Infos unter: www.lebenshilfe-trier.de

Über die Special Olympics Rheinland-Pfalz

Wir sind der Landesverband der weltweit größten Sportorganisation für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Durch den Sport und unsere ganzheitlichen Programme schaffen wir für jährlich über 5.000 Kinder und Erwachsene eigene Zugangs- und Wahlmöglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Rheinland-Pfalz. Weitere Infos: https://landesverbaende.specialolympics.de/rheinland-pfalz/