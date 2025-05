Region: Einbrüche in Kfz-Werkstatt und Möbelgeschäft

IDAR-OBERSTEIN. In der Nacht vom 26.5. auf den 27.5.2025 ereigneten sich im Idar-Obersteiner Stadtteil Nahbollenbach Einbrüche in einer Kfz-Werkstatt und einem Möbelgeschäft.

Hierbei drangen die unbekannten Täter in die Gebäude ein. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an [email protected] entgegengenommen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)