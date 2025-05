Saarland: Mann vermutlich mit Reizstoff-Sprühgerät attackiert – Krankenhaus

SAARBRÜCKEN. Am Samstagmorgen, 24. Mai 2025, wurde ein 27-jähriger Mann am St. Johanner Markt in Saarbrücken gegen 1.50 Uhr von einer unbekannten männlichen Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand (vermutlich einem Reizstoffsprühgerät) angegriffen und an der Brust verletzt. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzung vorübergehend im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, wobei die näheren Umstände der Tat derzeit unklar sind. Da sich zur Tatzeit im Bereich des St. Johanner Marktes noch viele Personen aufhielten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem unbekannten Täter und den

Tatumständen, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion

Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 / 9321 233 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)