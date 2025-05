++ Region: Wochenstart wolkig, aber trocken – Regen ab Dienstag ++

Ab Dienstagmorgen dürfte es nass werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch der Feiertag wird wohl wenig sonnig.

OFFENBACH. Die neue Woche startet im Saarland und in Rheinland-Pfalz wolkig, aber meist trocken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet kaum Schauer und Höchstwerte von 17 bis 21 Grad.

Im Bergland wird es mit Temperaturen um die 15 Grad etwas kühler. Auch die kommende Nacht bleibt wolkig. Im Verlauf und gegen Dienstagmorgen ist etwas Regen möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 7 Grad.

Der Dienstag zeigt sich etwas ungemütlicher mit einigen dichten Wolken und zeitweise etwas Regen. Die Temperaturen bleiben auf einem ähnlichen Niveau. Auch am Mittwoch und Donnerstag wird es laut DWD nass. So sind Schauer und Gewitter in beiden Ländern möglich. Die Temperaturen bleiben mild und liegen weiterhin bei 16 bis 23 Grad. (Quelle: dpa)