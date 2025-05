RLP: Linienbus brennt an Bahnhof komplett aus – Feuer im Bereich des Motors

ANDERNACH. Am Morgen des 26.5.2025 kam es gegen 615 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache am Bahnhof in Andernach zum Vollbrand eines Linienbusses. In dem Bus befand sich lediglich der Fahrer, welcher den Bus jedoch aufgrund des sich ausbreitenden Rauches rechtzeitig verließ.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Bereich des Motors aus und griff im weiteren Verlauf auf den kompletten Bus über. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr war der Zugang zum Bahnhof vorübergehend auch für Fußgänger nicht möglich.

Der Bus brannte komplett aus, die Brandursache wird nun durch einen Sachverständigen der Kriminalpolizei untersucht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die endgültige Schadenshöhe steht noch nicht fest. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)