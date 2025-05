SAARBRÜCKEN. Ein Sattelzug hat am Morgen die Oberleitung der Saarbahn an der Haltestelle Heinrichshaus beschädigt. Der Verkehr zwischen Riegelsberg Süd und Siedlerheim sei in beiden Richtungen unterbrochen.

Dies teilte die Saarbahn GmbH mit. Ein Schienenersatzverkehr soll nun eingerichtet werden. Die Oberleitung wird repariert. Das kann den Angaben zufolge mehrere Tage in Anspruch nehmen. (Quelle: dpa)