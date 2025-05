35 und 45 Jahre aktiv in der Feuerwehr: Ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

TRIER. In der Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden 24 Feuerwehrleute von Landrat Stefan Metzdorf für ihr langjähriges Wirken und ihren Einsatz mit dem Goldenen Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet. Jeweils 35 und 45 Jahre aktive Tätigkeit können die Feuerwehrleute von den Verbandsgemeinden Ruwer und Schweich bereits vorweisen.

Im Beisein der Bürgermeisterinnen der Verbandsgemeinde Schweich, Christiane Horsch, und Ruwer, Stephanie Nickels, bedankte sich der Landrat bei den Feuerwehrleuten für die hervorragenden Leistungen und den tatkräftigen Einsatz, den sie schon so viele Jahre gezeigt haben.

„Es ist beeindruckend, mit wie viel Mut Sie genau dann stets zur Stelle sind, wenn andere Hilfe brauchen. Sie sind nicht nur in Krisenzeiten eine wichtige Stütze für die Bürgerinnen und Bürger, sondern gehen auch stets als Vorbilder für junge Menschen voran und zeigen, was Engagement und Zusammenhalt ausmachen“, so Landrat Metzdorf.

Delegation aus der Ukraine zu Gast

Eine Delegation aus dem ukrainischen Partnerlandkreis Kalusch, die zeitgleich zu Besuch war, nutzte ebenfalls die Gelegenheit im Rahmen der Veranstaltung mit den Wehrleuten ins Gespräch zu kommen.

35 Jahre aktive Tätigkeit

Das Feuerwehrehrenzeichen für 35 Jahre aktive Tätigkeit bei der Feuerwehr erhielten: Peter Koll (Schöndorf, VG Ruwer), Thomas Raul (Schöndorf, VG Ruwer), Markus Reichert (Schöndorf, VG Ruwer), Christoph Wick (Schöndorf, VG Ruwer), Christian Dietzen (Ollmuth, VG Ruwer), Peter Jacobs (Ollmuth, VG Ruwer), Michael Haupenthal (Ollmuth, VG Ruwer), Michael Blees (Kasel, VG Ruwer), Christian Melcher (Osburg, VG Ruwer), Achim Marx (Fell, VG Schweich), Michael Göbel (Longuich, VG Schweich), Joachim Kordel (Mehring, VG Schweich), Stephan Krempchen (Schweich, VG Schweich), Harald Ludwig (Thörnich, VG Schweich), Peter Neukirch (Riol, VG Schweich), Andreas Bodschard (Schweich, VG Schweich), Christian Will (Schweich, VG Schweich)

45 Jahre aktive Tätigkeit

Das Feuerwehrehrenzeichen für 45 Jahre Tätigkeit bei der Feuerwehr erhielten: Klaus Zimmer (Hinzenburg, VG Ruwer), Lothar Neufing (Bonerath, VG Ruwer), Hans Joachim Scherf (Bonerath, VG Ruwer), Hans Jürgen Thul (Ensch, VG Schweich, Rudolf Walter (Pölich, VG Schweich), Michael Scholer (Schleich, VG Schweich), Ralf Bollig (Trittenheim, VG Schweich)