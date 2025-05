Ehranger Hafen – Piesporter Berg: Gemeinsame Kontrolle von Zweirädern

SCHWEICH/BERNKASTEL-KUES. Am Donnerstag, dem 22.05.2025, führten die Polizeiinspektionen Schweich und Bernkastel-Kues zusammen mit der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP) eine gemeinsame Kontrollmaßnahme des „motorisierten Zweiradverkehrs“ durch.

An zwei parallel eingerichteten Kontrollstellen – an der B53 Höhe „Ehranger Hafen“ und an der L50 „Piesporter Berg“ – wurde von Pedelecs über E-Scooter, Kleinkrafträder bis zu Motorrädern jeglicher Art alles genauer unter die Lupe genommen. Dabei lagen unzulässige technische Veränderungen, zulassungs- und versicherungsrechtliche Aspekte aber auch die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführenden im Fokus.

Der Kontrollmaßnahme vorausgegangen war ein spezialisierter Lehrgang an der HdP zur Kontrolle dieser Fahrzeugkategorien. Im Rahmen der nationalen und internationalen Zusammenarbeit nahmen auch Kollegen und Kolleginnen der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer, der Polizei aus Baden-Württemberg sowie der Police Grand-Ducale aus Luxemburg an der Schulung und den anschließenden Kontrollmaßnahmen teil.

Insgesamt verliefen diese problemlos und es entwickelten sich viele gute allgemeine, präventive und von Verständnis geprägte Gespräche zwischen den Zweiradfahrenden und den Kontrollkräften. Dennoch mussten leider einige Verfahren wegen unzulässigen technischen Veränderungen eingeleitet werden. Das Entfernen von sog. „DB-Killern“ aus Auspuffanlagen oder das Anbringen von nicht geprüften Zubehör aus dem Internet war leider mehrfach festzustellen.

Zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr wurden etwa 100 Zweiräder kontrolliert, 18 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, sechs Sicherheitsleistungen einbehalten und 14 Mängelberichte ausgestellt.