Nach Unglück an der Mosel: Gutachten zum Hoteleinsturz von Kröv liegt vor

TRIER/KRÖV. Neuneinhalb Monate nach dem Hoteleinsturz in Kröv mit zwei Toten liegt der Staatsanwaltschaft Trier nun das Gutachten zur Einsturzursache vor. Das bestätigt der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen.

Auskünfte zur Einsturzursache erteilt Fritzen aber noch nicht. Zunächst stehe noch «eine Erörterung der Ermittlungsbeamten mit dem Sachverständigen aus», berichtet er. Sobald das Gutachten ausgewertet sei, werde die Staatsanwaltschaft über die Ergebnisse informieren, kündigt Fritzen an. Der genaue Zeitpunkt sei aber noch unklar.

In dem Hotel war am 6. August spätabends ein komplettes Stockwerk in sich zusammengebrochen. Eine 64-jährige Frau und der 59 Jahre alte Hotelbetreiber starben. Sieben weitere Menschen waren über Stunden in den Trümmern gefangen.

Bei der 24-stündigen Rettungsaktion waren rund 250 Einsatzkräfte dabei. Nach dem Einsturz folgten wochenlange Abrissarbeiten.