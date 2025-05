Saarland: Frontal-Crash zwischen Motorrad und Pkw – Biker schwerverletzt

NEUNKIRCHEN/SAAR. Am gestrigen Sonntagmorgen, ereignete sich gegen 09.45 Uhr auf der Kirkeler Straße (L 113) in Neunkirchen ein schwerer Verkehrsunfall, in den ein Motorrad und ein PKW involviert waren.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Mauchenheim mit seiner BMW die L 113 in Fahrtrichtung Neunkirchen.

Abbiegemanöver führte zum Zusammenstoß

Zur selben Zeit beabsichtigte eine 42-jährige Frau aus Spiesen-Elversberg, die Grundstücksausfahrt eines an der L 113 gelegenen Restaurants zu nutzen, um nach links auf die Fahrbahn einzubiegen. Im Zuge dieses Abbiegemanövers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Schwerverletzter Motorradfahrer in Klinik eingeliefert – Gutachter beauftragt

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde umgehend vom Rettungsdienst in die Winterbergklinik transportiert.

Die Fahrerin des PKW wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfallhergangs und zur Sicherung von Spuren wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.