Trier: Jugendliche gestalten Roboter für die Zukunft

TRIER. Unter dem Motto „The Future of Robots“ lief der Regionalentscheid 2025 der World Robot Olympiad (WRO) im Energie- und Technikpark der SWT.

17 Teams aus Trier und Umgebung präsentierten bei dem vom Kommunalen Bildungsmanagement veranstalteten Wettbewerb ihre Beiträge. Zu den Themen „Satellites at work“, „Mars Exploration“ oder „Rocket Assembly“ führten die jungen Tüftler unter den Augen von Weiterbildungsdezernent Markus Nöhl vor, woran sie die letzten Monate gearbeitet haben, bevor sie in wenigen Stunden neue Aufgaben bearbeiten und Lösungen vorstellen mussten.

Erneut unterstützten der Fachbereich Informatik der Hochschule Trier und das Ada-Lovelace-Projekt der Universität Trier den Wettbewerb mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Verstärkt wurden sie durch den Maschinendeck e.V., der auch dem Publikum mit einem Mitmachstand Einblicke in den 3D-Druck und das Löten gab. Weitere Angebote kamen vom Fachbereich Informatik der Hochschule, der Trierer Bildungswerkstatt für MINT und Digitales sowie dem Fachbereich Fachinformatik der Uni. Außerdem unterstützten die Stadtwerke den Wettbewerb.

In der Altersklasse „Elementary“ siegte das Team vom Trierer Angela-Merici-Gymnasium (AMG), bestehend aus Lennard Jakobs, Ben Gaspers und Jakob Rupik. In der „Junior“ Klasse konnte sich ebenfalls das AMG durchsetzen, mit Henri Müller und Johan Henschel. Siegerteam in der „Senior“ Kategorie waren Jule Ludwig, Helena Vogt und Marie Vogt vom Cusanus Gymnasium (Wittlich).

Die Siegerteams der Junior- und Senior-Klasse nehmen nun am Deutschlandfinale in Dortmund teil, die Gewinner der „Elementary“ Kategorie können sich noch über eine Liste qualifizieren. Vom Deutschlandfinale aus kann es über den Europa-Entscheid in Slowenien sogar bis zum WRO-Weltfinale nach Singapur gehen.