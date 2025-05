Deutscher Städtetag: Trierer OB Leibe zum Stellvertreter des Präsidenten gewählt

TRIER. Bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Hannover wurde Oberbürgermeister Wolfram Leibe als ein Stellvertreter des Städtetagspräsidenten Burkhard Jung gewählt.

Leibe, der seit 2022 Mitglied im Präsidium des Städtetags ist, ist einer von insgesamt acht Stellvertretern und Stellvertreterinnen des Präsidenten. Die Delegierten wählten Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, erneut zum Präsidenten des Deutschen Städtetages. Zum Vizepräsidenten wurde OB Uwe Conradt aus Saarbrücken gewählt, zur Vizepräsidentin erneut die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner.

Der Deutsche Städtetag versteht sich als Stimme der Städte, er vertritt alle kreisfreien und die meisten kreisangehörigen Städte. In ihm haben sich rund 3200 Städte und Gemeinden mit rund 53 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zusammengeschlossen. Jung ist seit 2006 Oberbürgermeister der Stadt Leipzig. Für ihn wird es die zweite Amtszeit an der Spitze des Deutschen Städtetags. Er war bereits von Juni 2019 bis November 2021 Präsident, dazwischen Vizepräsident. Jung gehört dem Präsidium des Deutschen Städtetages seit 2007 an.

Zum Vizepräsidenten wurde erstmals der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken, Uwe Conradt, gewählt. Er steht seit 2019 an der Spitze der Stadt. Seitdem ist er auch Mitglied im Hauptausschuss und seit 2020 Mitglied im Präsidium des Deutschen Städtetages. Seit 2021 engagiert sich Conradt außerdem als Stellvertreter des Präsidenten. Erneut zur Vizepräsidentin wurde die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner gewählt. Sie steht seit 2020 an der Spitze der Bundesstadt Bonn und ist seitdem auch Mitglied im Präsidium.