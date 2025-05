Trier: „Marx’n’Wine“ bringt Musik, Weingenuss und Gesellschaft in den Brunnenhof

TRIER. Der Brunnenhof im Herzen der Altstadt ist nicht nur ein Stück lebendige Stadtgeschichte, sondern auch die ideale Kulisse für besondere Abende in sommerlich-entspannter Atmosphäre. Am Freitag, 16. Mai, lädt die SPD Trier an eben diesem Ort, ab 18 Uhr, zu Marx’n’Wine ein – einem öffentlichen, eintrittsfreien Abend mit regionalem Wein, handgemachter Livemusik und entspanntem Miteinander.

Was 2018 begann, hat sich längst als liebgewonnene Tradition im Trierer Veranstaltungskalender etabliert. Auch 2025 lädt „Marx’n’Wine“ wieder all jene ein, die den Feierabend draußen genießen möchten – in geselliger und unterhaltsamer Atmosphäre.

Von 18 bis 22 Uhr wird der Brunnenhof dabei zur offenen Bühne für Begegnung und Genuss. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgen Andreas Sittmann, Werner Schlöder und Marco Dühr – mit handgemachter Musik, die zum Verweilen einlädt.

Auch für den passenden Wein ist gesorgt: Mit dem Weingut zur Burg und dem Privatkeller Faß schenken gleich zwei regionale Betriebe au

Prominente Gäste aus der Politik haben ebenfalls ihr Kommen angekündigt: Mit Alexander Schweitzer, Verena Hubertz und Sven Teuber sind Vertreterinnen und Vertreter aus Landes- und Bundespolitik vor Ort. Wie gewohnt steht dabei jedoch nicht das Parteiprogramm im Vordergrund, sondern der Austausch – offen, ungezwungen und auf Augenhöhe.

Ob Stammgast oder Neuentdecker: Marx’n’Wine verspricht auch in diesem Jahr wieder einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend in entspannter Gesellschaft. Wer also Lust hat auf gute Musik, ein gutes Glas und gute Gespräche, ist am 16. Mai im Brunnenhof genau richtig.

Der Eintritt ist frei, reservieren muss niemand – einfach auftauchen, anstoßen und bleiben, solange es schön ist.