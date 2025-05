„Ehrlichkeit und Vertrauen“: Ehejubilare treffen sich bei den Heilig-Rock-Tagen

TRIER. Sie kommen aus dem ganzen Bistum, um ihr Ehejubiläum zu feiern: Rund 200 Paare und ihre Familien haben am 5. Mai gemeinsam mit Weihbischof Jörg Michael Peters Gottesdienst im Trierer Dom gefeiert und eine gemütliche Zeit bei Kaffee und Kuchen im Kulturzelt verbracht. Darunter waren viele Goldjubilare, aber auch Eheleute, die ihre diamantene und sogar eiserne Hochzeit feiern.

„Wenn sie sich als Ehepaare im Ehesakrament haben segnen und bestätigen lassen, dann ist das in der Tat etwas Großes, etwas Weitreichendes“, sagte der Weihbischof in seiner Predigt. Die Eheleute hätten auf Gott vertraut und seien ihm gefolgt. „Ein Anlass, Ihnen von Herzen zu gratulieren und Ihnen danke zu sagen für Ihr Zeugnis, dass es möglich ist, diesen Weg, für den Sie sich einmal entschieden haben, gemeinsam zu gehen.“ Fest im Glauben zu stehen und an der Liebe festzuhalten, am einmal geschlossenen Ehebund, liege gar nicht so weit auseinander, sondern greife ineinander. „Die Ehe ist ein Abbild der Liebe, mit der Gott sich an uns, seine geliebten Geschöpfe, gebunden hat.“ Der Glaube sei „ein wunderbares Geschenk Gottes an uns. Unglaublich – ich glaube! Weil Gott uns dazu befähigt.“ So befähige der Glaube die Menschen, einander zugewandt zu sein – immer wieder von Gott selbst ermutigt.

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe? „Mehr Frieden als Krieg!“

Eiserne Hochzeit feiern Angela und Hubert Cartus aus Konz. Sie sind schon seit 67 Jahren verheiratet. Ihr Geheimnis für eine lange und glückliche Ehe sind „Ehrlichkeit und Vertrauen“, da sind sie sich einig. Bei ihnen am Tisch sitzen Gabriele und Hermann Schmitt aus Halsenbach, Pfarrei St. Hildegard (Vorderer Hunsrück). Die Goldjubilare wohnen in einem kleinen Ort mit einer schönen Kapelle, erzählt Gabriele. Sie kümmert sich um den Innenraum, er pflegt den Außenbereich. Ihnen ist auch das gegenseitige Vertrauen sehr wichtig, sagt Gabriele – und der Zusammenhalt, „auch wenn’s mal schwierig wird.“

Rücksichtnahme und ganz viel gemeinsam machen: Das ist das Patentrezept von Renate und Hermann Neises aus Minden für 60 Jahre glückliches Eheleben. Nicht weit entfernt sitzen Monika und Reiner Schultz aus Traben-Trarbach, die in diesem Jahr ihre diamantene Hochzeit feiern. Zwei Söhne und drei Enkelkinder haben die beiden. An diesem Montag sind sie schon früher nach Trier gekommen und waren beim Mittagsgebet auf dem Hauptmarkt dabei.

Karin und Erhard Müller aus Wadern feiern diamantene Hochzeit. Das Geheimnis einer glücklichen Ehe? Karin lacht herzlich und lehnt sich an die Schulter ihres Ehemanns: „Krieg und Frieden – aber mehr Frieden als Krieg! Und Gesundheit“. Am selben Tisch sitzen Therese und Hermann Josef Jost. Die beiden kommen auch aus Wadern und haben früher mit den Müllers zusammen im Kirchenchor gesungen. Sie haben zwei Kinder und sechs Enkelkinder; in diesem Jahr feiern auch sie diamantene Hochzeit. Rosemarie und Adalbert Weilandt aus Tettscheid sind heute mit ihrer Tochter gekommen und feiern diamantene Hochzeit. Die beiden haben sich schon in der Schulzeit kennengelernt und sich dann verliebt. Sie haben zwei Kinder, Enkelkinder, und sogar schon ein zweijähriges Urenkelchen. Die Kleine lernt gerade sprechen und ruft immer „Oma! Opa!“, erzählt Adalbert freudestrahlend.

Am Tisch von Marie-Theres und Gerd Horre aus Koblenz herrscht derweil heitere Stimmung. Sie sind seit 60 Jahren verheiratet. Wie man so lange so glücklich miteinander sein kann? „Indem man als Frau klug ist. Und die Männer mal machen lässt – bis zu einem gewissen Grad“, erwidert Marie-Theres süffisant und wirft ihrem Gerd ein strahlendes Lächeln zu. Der kontert prompt: „Man sollte vom Herrgott mit einer ungeheuer großen Leidensfähigkeit begnadet sein“, schmunzelt er und erwidert den verliebten Blick seiner Ehefrau, während der ganze Tisch in das fröhliche Lachen einstimmt. Gleich gegenüber sitzen die Goldjubilare Doris und Engelbert Weibler aus Trier-Heiligkreuz, die den Humor der Horres teilen: „Wir diskutieren noch darüber, wer von uns beiden den Orden bekommt – er oder ich“, lacht Doris. Die beiden Paare haben sich Tag der Ehejubilare kennengelernt und verstehen sich prima. (Quelle: Inge Hülpes/Bistum Trier)