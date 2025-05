1. Mai in RLP: Zahlreiche Kundgebungen – Tausende Teilnehmer erwartet

LUDWIGSHAFEN/MAINZ. Am 1. Mai wollen die Gewerkschaften mit einer Vielzahl von Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz ihre Forderungen an die Politik untermauern. Auf der zentralen Kundgebung in Ludwigshafen (14.00 Uhr) werden DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) erwartet.

Der 1. Mai steht in diesem Jahr unter dem Motto «Mach dich stark mit uns!». Der frühere rheinland-pfälzische Regierungschef Kurt Beck (SPD) wird an einer Kundgebung in Pirmasens teilnehmen. Arbeitsministerin Dörte Schall (SPD) ist nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Speyer. Der 1. Mai erinnert an den jahrzehntelangen Kampf der Arbeiterbewegung um faire Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne und soziale Sicherheit. Tausende Teilnehmer werden zu den Kundgebungen erwartet. (Quelle: dpa)