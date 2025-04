Ein Jahr Teillegalisierung von Cannabis: Innenminister Ebling zieht Bilanz

MAINZ. Rund ein Jahr nach der Teillegalisierung von Cannabis zieht der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) am heutigen Donnerstag (11.00 Uhr) Bilanz.

Der Besitz und der Eigenanbau begrenzter Mengen von Cannabis ist in Deutschland seit April vergangenen Jahres für Volljährige grundsätzlich erlaubt. Seit Juli darf Cannabis in speziellen Vereinen auch gemeinschaftlich angebaut und an Mitglieder abgegeben werden. Neben Ebling werden auch der Präsident des Landeskriminalamtes, Mario Germano, und der Inspekteur der Polizei, Friedel Durben, dabei sein.

Kritik am Gesetz bleibt

Das Bundesgesetz ist nach wie vor umstritten. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz hatte etwa kürzlich kritisiert, mit der Teillegalisierung sei die Nachfrage nach Cannabis gestiegen. Kriminelle Strukturen seien gestärkt, der Gesundheitsschutz verschlechtert worden, die Anbauvereine könnten den Bedarf nicht decken. (Quelle: dpa)