Unfall beim Auffahren auf B51: Drei Verletzte, eine Frau (66) schwerverletzt

SAARBRÜCKEN-GÜDINGEN. Am Mittwoch, dem 23.4.2025, ereignete sich gegen 15.27 Uhr auf der B51 in Höhe Güdinger Brücke ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs, bei welchem eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 66-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW, einem weißen Ford Turneo, die Auffahrt zur B51 von der Güdinger Brücke kommend und wollte in der Folge nach links auf die B51 in Fahrtrichtung Kleinblittersdorf einbiegen.

Die 80-jährige Unfallgegnerin befuhr mit ihrem PKW, einem grauen VW Caddy, die B51 aus Richtung Kleinblittersdorf kommend in Richtung Güdingen. Der Fahrer des weißen Ford missachtete in der Folge die Vorfahrt der auf der B51 fahrenden Unfallgegnerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenprall wurde die 66-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers schwer verletzt. Die Fahrerin des grauen Caddy und der 80-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B51 zeitweise für etwa zwei Stunden im Bereich der Güdinger Brücke komplett gesperrt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)