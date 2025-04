Polizeipräsidium Trier: Verdiente Mitarbeitende in den Ruhestand verabschiedet

TRIER. Am Montag, 31. März, verabschiedete Polizeipräsidentin Anja Rakowski mehrere Mitarbeitende des Polizeipräsidiums Trier in den Ruhestand.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit Vorgesetzten, Personalvertretungen und Angehörigen überreichte sie der Tarifbeschäftigten, Frau Doris Kretschmann, Herrn Polizeihauptkommissar Michael Lui sowie Herrn Ersten Kriminalhauptkommissar Andreas Staib ihre Urkunden.

Doris Kretschmanns erste Anstellung bei der Polizei begann 1983 innerhalb der Kreisverwaltung Daun als Politesse bei damaligen Schutzpolizeiinspektion Daun. Dort wurde sie 1988 zunächst in den Schreib- und Bürodienst übernommen. Bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand arbeitete sie ab 2005 als Sachbearbeiterin im Inspektionsbüro der Polizeiinspektion Daun.

Polizeihauptkommissar Michael Lui trat 1980 in den damals noch obligatorischen Mittleren Polizeidienst bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz ein. Bis 1990 arbeitete er in der damaligen 3. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mainz.

Nach seinem Laufbahnwechsel in den Gehobenen Polizeidienst 1994 wechselte er als stellvertretende Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Trier. Drei Jahre später ging es für ihn zum Sachbereich 23, wo er für die Polizei- und Kriminaltechnik der Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums verantwortlich war.

2005 wurde er Leiter des damals noch in Trier ansässigen Schieß- und Einsatztrainings. 2010 wechselte PHK Lui ein letztes Mal zum Sachgebiet 15 „Zentrale Prävention“ des Polizeipräsidiums Trier. Dort wurde er 2017 zum stellvertretenden Leiter ernannt.

Erster Kriminalhauptkommissar Andreas Staib trat seinen Dienst 1983, ebenfalls noch im Mittleren Polizeidienst, bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz in Wittlich-Wengerohr an. Nach neun Jahren, unter anderem als Sachbearbeiter in einer Einsatzhundertschaft, ging es für ihn in den Wechselschichtdienst zur ehemaligen Schutzpolizeiinspektion Remagen.

Von dort aus vollzog er den Laufbahnwechsel in den Gehobenen Dienst sowie den Spartenwechsel von der Schutz- zur Kriminalpolizei und wurde 1993 als Kriminalkommissar zur Kriminalinspektion Trier versetzt. Schon im Folgejahr wechselte er zur Kriminalinspektion Wittlich. Dort war EKHK Staib bis 2020 u. a. in Leitungsfunktionen verschiedener Kommissariate tätig.

Im Jahr 2020 folgte ein letzter Wechsel nach Trier als Leiter eines Fachkommissariats zur damaligen Zentralen Kriminalinspektion. Mit Umsetzung der Neuorganisation der Kriminalpolizei 2024 wurde er Leiter des Kommissariats für Datenmanagement und Finanzermittlungen in der neu eingerichteten Kriminalinspektion 3.

Polizeipräsidentin Anja Rakowski wünscht den Pensionärinnen und Pensionären vor allen Dingen Gesundheit sowie alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.