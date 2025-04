Gymnasium Konz: Theater-AG begeistert Publikum – sechs vollbesetzte Vorstellungen

KONZ. Vom 8. bis 10. April führte die Theater-AG des Gymnasiums Konz an mehreren Abenden sowie im Vormittag für einzelne Jahrgangsstufen das Stück „?NORMAL!“ auf, welches aus zwei Textgrundlagen, nämlich dem Jugendstück „Bodybuild“ (Jualia Haenni) und dem Stück „Ronja und Julia“ (Anna Krämer, Laura Kosch, Elisa Schober) zusammengesetzt wurde. In der Verknüpfung beider Texte entstand ein Stück, welches das Thema der „Selbstfindung in der (normierten) Gesellschaft“ ins Zentrum rückt – mal augenzwinkernd und mal mit bitterem Ernst.

Bin ich normal? Entspreche ich der Norm? Wie ist die ideale Frau oder der ideale Mann? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das diesjährige Stück der Theater-AG des Gymnasiums Konz. Wie gestaltet sich Erwachsenwerden in der Flut von Selfies, Influencern und unrealistischen Role Models? Antworten und Herangehensweisen für diese teils unbequemen Fragen gab die Inszenierung der Theater-AG, die in insgesamt sechs vollbesetzten Vorstellungen das Publikum begeisterte.

Die Schulgemeinschaft dankt den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern, der Technik-AG, der Buchhandlung Kolibri, Hausmeister Herrn Endres sowie dem Sekretariat für die Unterstützung und nicht zuletzt den Leiterinnen der Theater-AG Frau Ost, Frau Szewczyk und Frau Thießen für das herausragende Engagement. (Quelle: S. Steinbach / Gymnasium Konz)