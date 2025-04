Vulkaneifel: Mutter und Tochter bei Autounfall schwer verletzt

DAUN. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L28 wurden am späten Montagnachmittag eine Autofahrerin und ihre fünfjährige Tochter schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Einfahrt zur Neunkirchener Mühle, als zwei Pkw miteinander kollidierten. Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Nach ersten Informationen zogen sich die Mutter und das Kind schwere Verletzungen zu. Das Mädchen wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus in Wittlich gebracht, ihre Mutter kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik in Trier. Laut Polizeiangaben schweben beide glücklicherweise nicht in Lebensgefahr.

Zwei Fahrzeuge schwer beschädigt

Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt. Über die genaue Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Polizei sperrte die Strecke während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten zeitweise ab.

Unfallermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Ob ein Fahrfehler, unangepasste Geschwindigkeit oder andere Faktoren eine Rolle spielten, ist noch nicht bekannt.