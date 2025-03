Eifelkreis: Ungewöhnliche Beute – Diebe klauen Buchstaben von Bäckerei-Reklameschild

BÜDESHEIM. Wie die Polizei in Prüm mitteilt, kam es im Zeitraum zwischen Freitag, 21.03.2025, 18:30 Uhr, und Sonntag, 23.03.2025, im Lindenweg in Büdesheim zu einem Diebstahl an einem Reklameschild der dortigen Bäckerei.

Unbekannte Täter entwendeten zwei Buchstaben des Reklameschildes.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Nähe der Bäckerei beobachtet?

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden.