Trier: 48-Jähriger bei Spiel von Eintracht Trier beraubt und zusammengetreten

TRIER. Während der Einsatz der Spielbegegnung Eintracht Trier gegen den FSV Frankfurt am Samstag aus polizeilicher Sicht in der Gesamtbetrachtung weitestgehend ruhig verlief, trübt laut der Polizeiinspektion Trier ein schlimmer Vorfall den Gesamteindruck.

Ein 48-jähriger Trierer war bereits vor Anpfiff der Partie vor dem Haupteingang des Moselstadions in eine Auseinandersetzung mit mutmaßlichen Anhängern der Trierer Szene geraten. Hintergrund dafür dürfte das von dem Trierer getragene Trikot eines anderen Fußballvereins gewesen sein.

Die Auseinandersetzung gipfelte in einem Kopfstoß, bei dem der Trierer im Gesicht verletzt wurde. Nur wenig später begab sich der Geschädigte zur Toilettenanlage unterhalb der Haupttribüne, wo er erneut auf seine Kontrahenten traf. Die drei Personen schlugen und traten hier auf den Trierer ein und rissen ihm das Trikot vom Leib. Die Tatverdächtigen entfernten sich im Anschluss unerkannt in Richtung des Heimfanblocks. An Beschreibung liegt vor:

1. Person: (hatte zuvor den Kopfstoß ausgeführt) ca. 30-35 Jahre, ca. 180cm, braune Haare, Tätowierung an der Schläfe mit Spinnennetz-Motiv

2. Person: ca. 30-35 Jahre, ca. 170-175cm, rötliche Haare, blau-weißer Pullover

3. Person: ca. 30-35 Jahre, keine weitere Beschreibung bekannt

Hinweise, die eine Tatbeobachtung, bzw. Angaben zu den Tatverdächtigen zum Inhalt haben, nimmt die Wache der PI Trier unter 0651/983-44150 entgegen.