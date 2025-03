Betrunken auf dem Dach gelandet: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkohol- und Drogenfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 21.3.2025, kurz vor 22.30 Uhr, fiel einer Polizeistreife, welche in Richtung Trëllsbaam in Schieren unterwegs war, ein Auto auf. Dieses befand sich auf einem abgelegenen Feldweg mit laufendem Motor. Als die Beamten eine Fahrzeugkontrolle durchführen wollten, konnten sie den Geruch von Cannabis wahrnehmen. Ein Drogentest vom Fahrer verlief positiv. Protokoll wurde erstellt.

Am 22.3.2025, gegen 2.00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife ein Fahrzeug in Godbrange in der Rue de Junglinster, welches wegen seiner hohen Geschwindigkeit auffiel. Infolge des positiven Alkoholtests wurde der Führerschein eingezogen.

Ebenfalls am 22.3.2025 wurde der Polizei in Hobscheid kurz nach Mitternacht auf der CR105 ein verunfalltes Fahrzeug gemeldet, welches auf dem Dach lag. Die Fahrerin hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, wodurch es zu dem Unfall kam. Sie wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)